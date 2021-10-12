«Вы пришли сюда не за машинами и мандатами!»: Как новая Госдума начала работу

С самого раннего утра у притихшей, казалось бы, за лето Госдумы было шумно и многолюдно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 октября в Охотном ряду впервые собрались депутаты Госдумы нового восьмого созыва. Для кого-то – типа завсегдатаев Жириновского и Зюганова – это уже обыденность. А для новеньких - впервой и волнительно.

БУФЕТ ЗАКРЫТ. ПЕРЕРЫВ НА КОВИД

С самого раннего утра у притихшей, казалось бы, за лето Госдумы было шумно и многолюдно. Как в школе первого сентября. Нет, букетов не было, но к подъездам, парадным и не очень, спешили солидные мужчины в дорогих пиджаках, цокали каблуками женщины с политическим укладом на голове (и в голове, наверняка, тоже). У многих на лацканах гордо блестели значки депутатов. Отдельные избранники приступали к работе тут же, у входа в Госдуму, не успев выйти из Мерседеса. Как? А очень просто! Сейчас же во времена онлайнов, щёлк — и ты уже ведешь встречу с избирателями. Так что депутатские стримы начались уже на улице - с планов на предстоящие пять лет. Чего только там не обещали. Ну, посмотрим, посмотрим.

12 октября в Охотном ряду впервые собрались депутаты Госдумы нового восьмого созыва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внутри же, на знаменитых красных ковровых дорожках (ими устланы все коридоры Думы) тоже было не протолкнуться. И депутаты, и их помощники, и журналисты, которых впервые за время карантина вообще впустили в таком количестве, толпились, набегу глотая кофе из думского магазина. Потому что знаменитые буфет и столовая с «Золотым залом» не работают. Как закрылись в марте 2020-го, так и все!

Очередь к кофемашинам была такая, что некоторые не дожидались, чертыхались и убегали. Ведь надо было успеть и с коллегами обняться, и комментарии дать/взять, и сфотографироваться для соцсетей. Куча государственной важности дел!

Уверенно и опытно перетекал от одной ТВ-камеры к другой лишь Геннадий Зюганов. Говорил всем примерно одно и то же: про катастрофическую убыль населения, про рекордно низкое финансирование науки, про бедность. И про то, что со всем эти что-то надо делать.

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока я слушала Зюганова, где-то над нами, у входа в зал, громыхал Владимир Жириновский. Его было слышно на все три этажа лестничного марша.

Но - простят меня вечные - хотелось посмотреть на кого-то новенького.

О! Вот, Анна Кузнецова, бывший детский омбудсмен. В ярком розовом платье и белом пиджаке, а главное – в окружении опытных коллег – Ирины Яровой, Петра Толстого, Владимира Васильева! Они щитом стояли и берегли новенькую. Но и сквозь этот щит Кузнецова как-то очень выделялась. То ли ярким нарядом, то ли по-детски растерянным выражением лица.

- Ну как вы тут? - спросила я у Анны.

- Уже освоилась, выучила где самые важные помещения.

- Снимите нас вместе, - попросил Толстой.

- Да, мы команда! – подняла руку Кузнецова. Так она и осталась на фото с поднятой рукой.

ДВЕ КОСМОНАВТКИ

Целых два часа у Думы не было председателя. Со старого Вячеслава Володина полномочия сняли. А нового (опять Вячеслава Володина) еще не выбрали. Поэтому власть в свои руки взяли … космонавтки! Сразу две — Валентина Терешкова (за спикера и за ЕР) и Светлана Савицкая (от коммунистов). Рядом в президиуме примостились Жириновский, Нечаев (Новые люди) и Хованская (от эсеров).

Начали!! Терешкова держалась как председатель хорошего, крепкого парткома.

- Выборы признаны и состоявшимися, и легитимными!

Савицкая тоже не подвела:

- Надо принимать законы, за которые не должно быть стыдно.

Хованская мысль продолжила:

- Помните, коллеги, вы пришли сюда не за машинами и привилегиями. А работать на благо народа.

Целых два часа у Думы не было председателя. Со старого Вячеслава Володина полномочия сняли. А нового (опять Вячеслава Володина) еще не выбрали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жириновский был конкретен:

- Так как сейчас работать нельзя! Посмотрите на парламенты нищих стран, даже у них такого нет. Никакой дистанции в полтора метра, ничего. Да еще и половина вот смотрю без масок! А сколько непривычных! У меня лично уже шесть вакцин!!! ЛДПР первая привилась вся! В итоге ни одного погибшего в нашей фракции! А пять коллег из других фракций уже гниют в земле! Надо немедленно включить вакцинацию от коронавируса в национальный прививочный календарь!

Новичок Нечаев пытался сходу старожила осадить:

- Многие депутаты считают избирателей за детей, не способных мыслить самостоятельно. Люди сами должны принимать решение - прививаться или нет.

- Ага, самостоятельно решать сдохнуть им или нет, - орал в выключенный микрофон Жириновский.

Новая Госдума начала работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А ГДЕ ВАШ ПОКЛОННИК?»

- А где ваш поклонник? - вдруг раздалось в притихшем зале. Это Терешкова обратилась к Савицкой, забыв, что микрофон включен.

- Кто? – посмотрела удивленно Савицкая.

- Жириновский!

Все начали искать вездесущего лидера ЛДПР, который именно в этот момент куда-то пропал.

А пора было избирать спикера!

Им, как и прогнозировалось, стал Вячеслав Володин. Он поблагодарил Терешкову, уселся в привычное кресло и уверенной, опытной рукой (ни один не выключенный микрофон не проскочит!) взялся за утверждение думских комитетов и их начальников. Будто и не было никаких летних каникул, да и выборов вообще…

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