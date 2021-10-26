В Тюменской области приостановят работу всех предприятий в нерабочие дни

Александр Моор Фото: "КП" Архив

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа всех предприятия, кроме производств непрерывного цикла (энергетики, электро- и водоснабжения, службы организации связи). Об этом сообщила «КП-Тюмень».

- С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи, — говорится в сообщении губернатора.

В этот период не будут работать кафе, рестораны, салоны красоты, театры, кинотеатры, музеи, спорткомплексы, торговые центры. Уточняется, что общепит будет работать только «навынос» и в формате доставки. Ограничения также коснутся всех образовательных учреждений. Детские сады будут работать в формате дежурных групп.

Ежедневно в регионе заболевают коронавирусной инфекцией более 300 человек. Это рекордные показатели с начала пандемии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти регионов России могут продлить нерабочие дни на тот период, на который посчитают нужным. Он отметил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельно взятом регионе.