Deadline: вторая часть "Дюны" выйдет в октябре 2023 года

В главных ролях снялись Зендея и Тимоти Шаламе Фото: REUTERS

Продолжение научно-фантастического фильма "Дюна" может выйти на экраны уже в октябре 2023 года. Об этом сообщает издание Deadline.

За вторую часть фильма возьмется Дени Вильнев, который в качестве режиссера работал над первой лентой. Как он сообщил журналистам, ему стало известно о том, что студия намерена снять сиквел, совсем недавно. Предполагается, что он будет называться "Дюна. Часть вторая" (Dune: Part Two).

Студия Legendary подтвердила съемки второй части фильма. Однако дату выхода ленты в студии не назвали.

Как ранее писал сайт kp.ru, 16 сентября 2021 года в кинопрокат выходит фильм "Дюна" – новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта и один из самых ожидаемых фильмов последнего времени. Критики разделились на два лагеря: кто-то считает картину шедевром, а кто-то – чуть ли не главным разочарованием 2021-го.