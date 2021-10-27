Каждый шестой россиянин считает свое материальное положение хорошим

Каждый шестой россиянин считает, что в материальном плане у него все хорошо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 процентов россиян – участников опроса, проведенного ВЦИОМ, назвали материальное положение своей семьи хорошим. 25 процентов опрошенных считают, что в материальном плане им живется плохо. Большинство же – 59 процентов – отнесли себя к «середнячкам». Данные опроса ВЦИОМ обнародовал 27 октября.

В то же время в последний год россияне оценивают материальное положение своей семьи более высоким, чем экономическое положение страны в целом. Наибольший разрыв между индексом оценки семейного материального благополучия и индексом оценки экономического положения в стране был в июне 2021 года – в четыре раза, сообщает ВЦИОМ. Сейчас только 10 процентов россиян оценивают экономическое положение страны как хорошее, 39 процентов считают его плохим, а 48 процентов - средним.

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