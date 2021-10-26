Гречка дорожает, потому что все подорожало: Производители круп обещают позакрываться, если им не дадут поднять цены

В этом году хозяйства собрали на 22 тысячи тонн гречихи больше, чем на конец октября прошлого года, однако цены устремились ввысь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это уже даже не смешно: нам опять грозят подорожанием гречки. Производители круп утверждают, что если они не повысят цены, то разорятся. Из-за роста стоимости сырья и упаковки гречка, овсянка и хлопья из них могут к ноябрю вырасти в цене на 10-20%.

Про предполагаемый рост цен говорили еще летом. В частности, были опасения, что может случиться неурожай гречихи.

-Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп, - комментируют ситуацию в Минсельхозе.

В ведомстве утверждают, что в этом году хозяйства собрали на 22 тысячи тонн гречихи больше, чем на конец октября прошлого года - 837,5 тыс. тонн (уборка еще не завершилась). Погода действительно подкачала, но под гречкой увеличили площади.

-Вместе с тем, - поясняет ведомство, - необходимо отметить, что с прошлого года производители растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также предприятия переработки работают в условиях постоянно повышающихся затрат, что связано с ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспортные услуги, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости.

Надо понимать, это можно сказать практически про все отечественные культуры. С поправкой на то, что к гречке внимание всегда повышенное.

-Потребление гречки у нас на самом деле не так уж велико и это продукт заменяемый — есть другие крупы. Но гречка — показатель страхов населения, - ранее рассказывал сайту KP.ru директор Международного учебно-научного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Однако альтернативная овсянка, судя по обещаниям производителей, подорожает тоже — по тем же самым причинам. Переходим на манку и перловку, которые по-любому самые дешевые?

Так менялись цены на гречку-ядрицу, за кг

(на сентябрь каждого года, в среднем по России)

По данным Росстата

Сколько стоят другие крупы и хлопья, за кг

(сентябрь, в среднем по России)

По данным Росстата

Урожай в росте цен не виноват

- В пределах инфляции я допускаю повышение цен, но это не будут какие-то большие повышения, - заявил во вторник в ходе интервью «Парламентской газете», которое транслировалось онлайн, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. - В этом году у нас действительно был период событий чрезвычайного характера — я имею в виду климатические условия. Пришлось пересевать ряд площадей. Но в конечном итоге по зерновым мы 110 миллион тонн собрали — это очень хорошо. По картофелю — 46 млн тонн, это очень приемлемая цифра. По овощам в теплицах - около 1 млн тонн, под 3 млн тонн — в открытом грунте. Аграрии смогли справиться со всеми трудностями и вызовами, которые перед ними стояли. И урожай этого года позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

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