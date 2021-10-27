Захарова назвала политизированным решение суда Амстердама по делу о «скифском золоте» Фото: Архив "КП"

Решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности «скифского золота» принято исключительно из политических мотивов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», – сказано в комментарии дипломата на сайте ведомства.

МИД РФ до последнего надеялся, что сфера культуры останется вне политики, отметила Захарова. По ее мнению, решение амстердамского суда ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество между музеями России и Нидерландов.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, амстердамский апелляционный суд постановил передать «скифское золото» Украине. Кремль пообещал сделать все необходимое для возвращения коллекции в Крым.

Напомним, порядка двух тысяч золотых предметов из так называемой «скифской коллекции», предоставленные четырьмя крымскими музеями, были представлены на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После присоединения Крыма к России нидерландская сторона объявила, что не будет возвращать артефакты ни Киеву, ни Москве, пока нет вердикта судьи или специального соглашения между сторонами.

В декабре 2016 года голландский суд постановил передать экспонаты Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.