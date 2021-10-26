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Звезды26 октября 2021 13:28

Суд Амстердама постановил передать «скифское золото» Украине

Коллекция является частью наследия Украины, заявила судья
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд Амстердама постановил передать «скифское золото» Украине

Суд Амстердама постановил передать «скифское золото» Украине

Фото: Архив "КП"

Амстердамский апелляционный суд вынес решение о принадлежности «скифского золота» и постановил передать коллекцию Украине.

Как заявила председательствующий судья, несмотря на то, что «объекты происходят из Крыма, они являются частью наследия Украины после обретения ею независимости в 1991 году».

Напомним, порядка двух тысяч золотых предметов из так называемой «скифской коллекции», предоставленные четырьмя крымскими музеями, были представлены на выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После присоединения Крыма к России нидерландская сторона объявила, что не будет возвращать артефакты ни Киеву, ни Москве, пока нет вердикта судьи или специального соглашения между сторонами.

В декабре 2016 года голландский суд постановил передать экспонаты Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.