Упавшее дерево насмерть задавило годовалого ребенка в коляске в Подмосковье Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Дерево в Подмосковье упало на коляску с младенцем. В результате маленькая девочка впоследствии скончалась в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Как уточняется, инцидент произошел еще в минувшую пятницу, 22 октября. В тот день в Московской области сильный ветер повалил свыше 90 деревьев.

«По предварительной информации, 22 октября в Талдомском городском округе в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения. Впоследствии ребенок скончался в больнице», - говорится в релизе прокуратуры, где начали проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, в июне в Москве рухнувшее дерево покалечило 70-летнюю женщину. Пенсионерка сидела на скамье, когда дерево накренилось, и упало рядом с ней. В тот день женщина гуляла с 6-летним внуком на детской площадки. Когда ребенок играл в игрушки, а бабушка сидела рядом на скамье и следила за ребенком. Ствол дерева рухнул на скамью, чудом не попав на пенсионерку.