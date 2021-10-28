Зеленского обвинили в незаконной слежке за Порошенко

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о незаконной слежке за политиком.

- Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН, — говорится в сообщении партии.

Также сообщается, что номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и, по предположению партии, является прикрытием для правоохранительных органов.

Ранее партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») потребовала, чтобы его преемник, нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский, освободил государственную президентскую резиденцию. По мнению «ЕС», возглавивший страну бывший юморист, шоумен и актер должен жить, как его герой из сериала «Слуга народа». До вступления в должность президента Украины Зеленский неоднократно обещал не пользоваться государственными резиденциями и «отдать» их детям. Говорил, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла». А потом стало известно, что он переехал жить на госдачу в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.