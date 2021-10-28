В Пекине детей с трех лет начали вакцинировать от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 28 октября, в Пекине началась вакцинация от коронавирусной инфекции детей в возрасте от трех лет. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского правительства.

«28 октября в Пекине официально началась работа по вакцинации детей в возрасте от 3 до 11 лет от COVID-19», - говорится в сообщении правительства

На данный момент китайские власти одобрили экстренное использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет: одна от компании Sinovac и две от компании Sinopharm. Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, китайские врачи сделали более 2,25 миллиарда прививок от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Пекине зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусной инфекцией и два бессимптомных носителя. На сегодняшний день в китайской столице насчитывается 25 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.