Группа ПСБ удвоила объемы привлечения средств клиентов в паевые фонды

Управляющая компания ПСБ удвоила объемы привлечения средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды и заняла 6-е место на рынке управления активами по объему привлеченных средств с начала года, по данным информационного портала Investfunds.ru на 30 сентября 2021 года.

С начала года стоимость чистых активов открытых ПИФов под управлением УК ПСБ выросла более чем двукратно, превысив 20 млрд рублей.

«Мы видим значительный рост интереса населения к инвестициям, при этом паевые фонды по-прежнему остаются одним из популярных инструментов для частных инвесторов как наиболее удобный и доступный способ инвестирования с налоговыми льготами и услугами профессиональных управляющих. Группа ПСБ намерена кратно нарастить бизнес по управлению активами, и мы идем к этой цели, качественно меняя клиентский сервис, постоянно совершенствуя инфраструктуру для частных инвесторов и продуктовую линейку и обеспечивая клиентам высокий результат: доходность самого популярного у клиентов фонда «Промсвязь – Перспективные вложения» за год выросла более чем на 45%», - комментирует директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.