Роскомнадзор вынес предупреждение "Муз-ТВ" за гей-пропаганду среди несовершеннолетних Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор вынес предупреждение «Муз-ТВ», а также составил административные протоколы в отношении ее главного редактора и редакции по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

«В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала Муз ТВ во время трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света", связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства, где уточнили, что независимая экспертиза подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

По результату экспертизы ведомство вынесло телеканалу предупреждение, а также составил два административных протокола.

Как уточнили в Роскомнадзоре, за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц в размере до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Данный вопрос рассмотрит суд.

Как писал сайт kp.ru, накануне на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным.