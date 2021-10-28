На канал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол по статье о гей-пропаганде. Об этом говорится на сайте Басманного суда Москвы.

Предположительно, поводом для этого стал эфир с участием российского певца Филиппа Киркорова, блогера Давида Манукяна, а также тиктокером Даней Милохиным.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). В карточке на сайте суда говорится, что заседание запланировано на 17 ноября. «Муз-ТВ» может грозить приостановка работы на 90 суток или штраф в размере одного миллиона рублей. Пресс-служба телеканала отказалась комментировать ситуацию.

Ранее участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Государственной думе призвали ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений. Закон о запрете гей-пропаганды среди детей в России был утвержден в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до миллиона рублей.