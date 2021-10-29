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Политика29 октября 2021 12:03

Депутата Рашкина задержали за вождение в нетрезвом виде с тушей лося в машине

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам незаконной охоты
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Валерий Рашкин / Кадр из видео

Валерий Рашкин / Кадр из видео

Депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в машине обнаружили тушу убитого лося, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону информацию о задержании подтвердили, напрямую не называя имени политика.

"При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови, - уточнили в ведомстве. - Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать".

Водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, в связи с чем против него составили административный протокол.

По признакам незаконной охоты возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 500 тысяч рублей штрафа либо до двух лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

Валерия Рашкина задержали пьяным с тушей лося в багажнике машины