Собянин сообщил о росте детской смертности от коронавируса в Москве

Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве выросла детская смертность от коронавирусной инфекции. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин отметил, что для детей, которые имеют хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы, в клиниках столицы уже введены новые протоколы лечения, а также новый набор препаратов, который рекомендован клиническим комитетом Москвы.

Напомним, днем ранее, 28 октября, заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве ежедневно около тысячи детей заражаются COVID-19, а за весь период пандемии коронавирусной инфекции в городе переболело 200 тысяч несовершеннолетних.