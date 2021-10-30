Сирийские военные пострадали от удара израильских ВВС по пригороду Дамаска

Среди сирийских военнослужащих имеется двое раненых, нанесен материальный урон Фото: REUTERS

Израильские ВВС атаковали склады с оружием в районе Кудсия в Сирии в субботу, 30 октября. В ответ на это средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к северу от Дамаска.

Как сообщает агентство SANA, в результате обстрела пострадали несколько сирийских военнослужащих - травмы получили как минимум два человека. Кроме того, был нанесен материальный ущерб оружейным складам. Последние, по данным СМИ, принадлежат бойцам, воюющим на стороне сирийской армии.

В израильской военной пресс-службе отказались комментировать инцидент.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - заявили там на соответствующий запрос ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром 26 сентября в Сирии прошла антитеррористическая операция, участие в которой приняли США. Военнослужащие высадились с вертолетов в деревне Эш-Шухейль и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.