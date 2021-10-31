Мясников назвал необычный привкус во рту симптомом опухоли мозга

Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Появление привкуса горького, кислого или металлического во рту может быть симптомом защемленного нерва, а в редких случаях – опухоли мозга, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат", - отметил специалист.

Мясников уточнил, что совсем не обязательно необычный привкус говорит о проблемах со здоровьем. В частности, его могут вызывать прием лекарств, в частности некоторых антибиотиков и препаратах от давления.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Мясников предупредил, что употребление сладких газированных напитков увеличивает риск диабета, онкологических заболеваний и ожирения.

В качестве альтернативы доктор назвал чай и кофе. По словам телеведущего, чай снижает риск образования злокачественной опухоли, а кофе хорош в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.