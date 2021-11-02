Самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву, вынужденно сел в Киеве

Самолет Будапешт - Москва по неизвестной причине сел в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт авиакомпании Wizz Air, летевший из Будапешта в Москву, по нераскрытой причине сел в Киеве.

- Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву, — приводит сообщение справочной авиакомпании РИА Новости.

Там уточнили, что посадка в украинской столице произошла на фоне тумана в Москве. В международном аэропорту «Борисполь» отказались комментировать случившееся. Сейчас рейс возвращается в Будапешт.

Напомним, о том, что стало причиной сильного тумана в Москве, kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении. От тумана пострадали авиапассажиры – в столичных аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов. Также несколько самолетов, летевших в Москву, были вынуждены сесть на запасных аэродромах.