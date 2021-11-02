Что стало причиной радиационного тумана в Москве, опасен ли он и когда закончится

Поспешим успокоить: радиационным нынешний туман называют не из-за того, что он радиоактивен. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вечером 1 ноября на улицы столицы стал ложиться туман. Буквально с каждым часом видимость ухудшалась. От полупрозрачной дымки до густого «молока». В соцсетях шутили, про запоздавший хеллоуинский ужастик и приглашали киношников вновь экранизировать роман Стивена Кинга «Мгла».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что стало причиной сильного тумана в Москве, kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Почему появился сильный туман?

— Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении. Вчера днем, 1 ноября, воздух и земля прогрелись. Небо было безоблачным и тепло начало уходить вверх. Температура быстро понижалась, а относительная влажность росла, — объясняет эксперт.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Около 21:00 — 22:00 относительная влажность достигла 100%. Началась конденсация водяного пара, который содержится в воздухе. Так и появился туман. Радиационным туман называют так не потому, что он «заражен радиацией». Так именуется сам процесс охлаждения — излучение тепла от земной поверхности. Radiatio с латыни значит «излучение».

Фото: Максим Турусов/ТАСС

Если совсем просто объяснить причину тумана в Москве: днем земля нагрелась, но начала быстро остывать. Из-за того, что не было ветра и облаков, тепло пошло вверх, выросла влажность воздуха.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туман возник только в Москве, виноват большой город?

Город ни при чем. Туман начал возникать в Москве и Подмосковье, а затем появился на Востоке Рязанской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областях.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Когда закончится туман в Москве?

— Предварительный прогноз был, что туман рассеется через 1-2 часа после восхода солнца 2 ноября. Но скорее всего, это произойдет только ближе к середине дня. Температура будет около +5 градусов Цельсия и выше. Вернется ветер и все разгонит, — объяснил Александр Шувалов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Может ли туман впитывать выхлопы автомобилей и производств?

— Может. Однако в столичном регионе промпредприятия используют хорошие очистные сооружения. Поэтому это не так критично. 90% выхлопов дает автотранспорт. Но поскольку активность водителей из-за тумана снизится, можем надеяться, что за сутки никакого страшного повышения загрязняющих веществ не произойдет. Также свою роль сыграют и нерабочие дни. Поскольку многие ушли на каникулы, трафик будет значительно ниже, чем обычно во вторник.