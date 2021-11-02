Соцсеть Facebook откажется от использования системы распознавания лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство социальной сети Facebook сообщило, что откажется от системы распознавания лиц.

- Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались (на ее использование), больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей, — говорится в заявлении руководства соцсети.

Также отмечается неоднозначная реакция общественности на новость о введении такой системы. Это стало одной из причин решения отказаться от нее.

Напомним, 28 октября появилась информация, что Facebook меняет название на Meta. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг. Он также представил логотип компании Meta в виде синей ленты Мебиуса. Цукерберг указал на то, что на сегодняшний день бренд компании «настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать всего, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем». Отмечалось, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.