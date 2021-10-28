Компания Facebook меняет название на Meta Фото: REUTERS

Facebook меняет название на Meta. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

«С сегодняшнего дня мы будем называться Meta», - заявил основатель Facebook в ходе презентации «метавселенной» компании.

Цукерберг также представил логотип компании Meta в виде синей ленты Мебиуса.

«Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще», - заявил он, отметив, что новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности и откажется от экранов.

Цукерберг указал на то, что на сегодняшний день бренд компании «настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать всего, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем».

«Я надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-metaverse, и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью» - заявил он, отметив, что речь идет о будущем, которое выходит «за рамки какой-то одной компании и которое будет создано всеми нами».

Отмечается, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.

Акции компании Facebook, после объявления о том, что она теперь будет носить название Meta, выросли почти на три процента на фоне объявления о переименовании.