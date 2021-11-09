Власти Сингапура перестанут оплачивать лечение непривитым от коронавируса гражданам

После 8 декабря невакцинированным пациентам придется оплачивать медицинские счета самостоятельно Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Сингапура объявило об окончании финансирования, направляемого на оплату медицинских счетов граждан, непривитых от коронавирусной инфекции. Как сообщает ведомство на своем сайте, с 8 декабря 2021 года люди без прививки будут платить за лечение самостоятельно.

Свое решение власти Сингапура объясняют тем, что непривитые люди составляют большинство от нуждающихся в медицинской помощи, создавая серьезную нагрузку на ресурсы здравоохранения.

"С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были вакцинированы по своему выбору. Это будет применяться ко всем невакцинированным пациентам с COVID-19, поступившим 8 декабря 2021 года или после этой даты в больницы", - объявили в Минздраве.

Отмечается, что исключение будет сделано только для детей до 12 лет и людей, которым нельзя делать прививку по медпоказаниям.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики сервиса SuperJob провели опрос, в котором приняли участие 1000 работодателей из всех округов России и выяснили, что 59% работодателей организовали вакцинацию персонала от коронавируса.