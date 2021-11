Опрос: около 36% молодых россиян стесняются говорить о своих музыкальных вкусах

Отмечается, 64% россиян считают, что такого понятия не должно существовать, и своих вкусов не стоит стыдиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса "Яндекс Музыка" выяснили, что около 36% молодых россиян стесняются говорить о своих музыкальных вкусах, так как опасаются, что их предпочтения не будут соответствовать имиджу. Об этом во вторник, 9 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Доля взрослой аудитории, считающая постыдной свою музыку, еще больше - она составляет 43%. Отмечается, 64% россиян считают, что такого понятия не должно существовать, и своих вкусов не стоит стыдиться.

