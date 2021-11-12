Байден заявил, что вдохновился позицией "великого негра" Сатчела Пейджа

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил на памятном мероприятии в честь Дня ветерана. Он заявил, что в своей работе его воодушевляет подход "великого негра" Сатчела Пейджа, который был легендой бейсбола в 1940-е годы.

"Я принял позицию великого негра того времени, питчера негритянской лиги, который впоследствии стал отличным питчером в профи - в высшей бейсбольной лиге - после Джеки Робинсона. Его звали Сэтчел Пейдж", - заявил Байден.

Таким образом президент пытался сказать, что возраст не важен для занятий любым делом. Одну из самых успешных подач Пейдж сделал, когда ему было 47 лет - возраст, когда профессиональные игроки уже уходят на пенсию.

Однако слова Байдена не понравились пользователям Twitter, они сочли их расистскими. Хэштег #RaсistJoe (РасистДжо) попал в тренды Twitter в США.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Риме прошел саммит «Большой двадцатки», главной темой которого стала борьба с изменением климата. Джо Байден приехал на него с кортежем из 85 машин.