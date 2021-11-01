Байден приехал на климатический саммит с кортежем из 85 машин

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В выходные в Риме прошел саммит «Большой двадцатки», главной темой которого стала борьба с изменением климата. Каких-то революционных решений мировые лидеры не приняли: даже дипломатичный генсек ОООН Антониу Гуттериш, который заявил, что покидает Рим «с несбывшимися надеждами».

Зато всеобщее внимание привлек президент США Джо Байден. Правда, не громкими заявлениями и не забавными ситуациями, в которые то и дело попадает 78-летний хозяин Белого дома. Дело в том, что по улицам Вечного города американский лидер передвигался на кортеже аж из 85 автомобилей. Да, люди не поленились и посчитали: лимузины первого лица и ближайших советников, джипы охраны, машины сопровождения и помощников.

В мире такому лицемерию возмутились: как можно призывать к сокращению выбросов в атмосферу и бережному использованию ресурсов, когда один только лимузин Байден за 100 километров пути сжирает 35 литров бензина? А ведь его и еще с десяток основных «коней» автопарка первого заокеанского лица нужно было доставить в Италию из Америки, то есть задействовать транспортную авиацию. И они еще претендуют на звания дома высокой культуры быта, то есть, простите, борются за сокращение углеродного следа.

В интернете злобно шутят: «Байден приехал на саммит по климату на 85 автомобилях, чтобы попросить тебя продать машину и пересесть на велосипед».