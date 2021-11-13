Украинский посол обвинил немецкого депутата в «колониализме»

Посол Украины в ФРГ обвинил немецкого депутата в «колониализме» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил депутата Бундестага Нильса Шмида в «колониализме» в ответ на предложение последнего отправить мигрантов на границе Польши и Белоруссии на Украину.

- Что больше всего возмутило, даже шокировало украинскую общественность в этой нелепой инициативе, так это то, что наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят некоторые - высокомерия по отношению к Украине, — сказал дипломат в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

В этой идее есть «нотки немецкого колониализма», которые знакомы украинцам со времен Великой Отечественной войны, отметил Мельник. Он заявил, что некоторые европейские политики не рассматривают Украину, как полноценного партнера, и пытаются ее превратить в «свалку для мигрантов», чтобы не принимать страну в Евросоюз.

Ранее заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что ситуацию с наплывом мигрантов в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом. По ее словам, самое главное – это избежать жертв среди мигрантов, которые находятся в крайне затруднительном положении. Также необходимо дать правовую оценку действиям польских силовиков, которые применили силу против мигрантов, отметила замглавы президентской администрации.