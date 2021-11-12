В Минске предложили Евросоюзу совместно решать проблему с мигрантами

На польско-белорусской границе находятся от трех до четырех тысяч мигрантов Фото: REUTERS

Ситуацию с наплывом мигрантов в Польшу и Литву через территорию Белоруссии Минску необходимо решать совместно с Евросоюзом, заявила заместитель главы администрации президента республики Ольга Чуприс в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - подчеркнула Чуприс, уточнив, что к процессу должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и беженцев.

По ее словам, самое главное – это избежать человеческих жертв среди мигрантов, которые находятся в крайне затруднительном положении. Также необходимо дать правовую оценку действиям польских силовиков, которые применили силу против мигрантов, отметила замглавы президентской администрации.

Как ранее писал сайт kp.ru, группы мигрантов, собравшихся у белорусско-польской границы, 8 ноября попытались прорваться на территорию Польши. Люди проделывали бреши в заграждении из колючей проволоки, на что польские силовики отвечали применением газа.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что на польско-белорусской границе находятся от трех до четырех тысяч мигрантов.