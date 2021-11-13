Таджикистан попросил Россию освободить задержанного по запросу Киргизии мужчину Фото: пресс-служба президента Таджикистана

Таджикистан попросил Россию освободить своего гражданина, задержанного в Новосибирске по запросу Киргизии. Мужчина обвиняется киргизской стороной в организации массовых беспорядков на приграничной с Таджикистаном территории.

«В связи с политической мотивацией обвинения, 12 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан направлено письмо Генеральной прокуратуре Российской Федерации с просьбой об оставлении запроса Кыргызской стороны без рассмотрения и освобождении Джураева Б.Д. из-под стражи», – сообщается на сайте Генпрокуратуры Таджикистана.

Как сообщается ведомство, Джураев был задержан 8 ноября 2021 в Новосибирске по экстрадиционному запросу правоохранительных органов Киргизии. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и хулиганстве на приграничной неделимитированной территории между Исфаринским районом Согдийской области Таджикистана и Баткенским районом Киргизии.

Также Душанбе направил запрос Бишкеку с просьбой «прекратить практику возбуждения необоснованных уголовных дел по обвинению граждан Таджикистана в организации массовых беспорядков на линии границы».

Как писал сайт kp.ru, ранее киргизское министерство внутренних дел возбудило 11 уголовных дел из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.