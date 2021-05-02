В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе с Таджикистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киргизское министерство внутренних дел возбудило 11 уголовных дел из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил заместитель главы министерства Эркебек Аширходжаев.

- По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено одиннадцать уголовных дел по статьями за преступления против мира, убийство, незаконное пересечение границы и массовые беспорядки. По всем из них уже начато досудебное расследование, - сообщил он во время брифинга в Бишкеке.

Напомним, накануне Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» по факту конфликта на границе. Киргизские правоохранители заявили, что действия таджикских военных свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным погранслужбы Киргизии, стороны противостояния начали отводить свои вооруженные силы и технику от границы в пункты постоянной дислокации. Госкомитет по нацбезопасности Киргизии назвал ситуацию на границе с Таджикистаном стабильной: этой ночью в зоне конфликта не фиксировали перестрелок или других инцидентов.

По последним данным киргизского министерства здравоохранения, в результате конфликта на границе пострадали примерно 178 жителей страны, 34 человека умерли.

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