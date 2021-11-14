Welt назвала главными причинами разгрома фашистов под Москвой дожди и плохое снабжение

Наступление немцев было остановлено Красной армией под Москвой Фото: ТАСС

В битве за Москву, известной как операция "Тайфун", Красная армия разгромила фашистов из-за проблем с материально-техническим обеспечением Вермахта и дождей, которые превратили дороги в "грязевые реки метровой глубины", утверждает Флориан Штарк в немецком издании Die Welt.

Он утверждает, что нехватка горючего и боеприпасов сильно задержала продвижение войск, что позволило Советскому Союзу собрать силы и отбросить немцев от столицы. По его словам, именно это стало главными причинами провала наступления.

Напомним, Адольф Гитлер собирался победить СССР за 12 недель. Для этого ему надо было к середине осени захватить Ленинград или Москву, к зиме разбить основные силы Советского Союза.

В сентябре все силы немцев сосредоточились на захвате Москвы. На столицу СССР они бросили 78 дивизий, более 1.9 млн человек. Им в общей сложности противостояло более 1.2 млн советских войск. У немцев было двукратное превосходство в танках и самолетах.

В битве за Москву с 30 сентября 1941-го до 20 апреля 1942-го сражались более трех миллионов солдат и офицеров Советского Союза и Третьего рейха, из которых почти полтора миллиона погибли.