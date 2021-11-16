Заемщикам, пострадавшим от ЧС, хотят предоставить кредитные каникулы

Кредитные каникулы хотят предоставить российским заемщикам, пострадавшим от ЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кредитные каникулы могут предоставить заемщикам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и стихийны бедствий. Соответствующий законопроект обсудили в Экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Кредитные каникулы – это временное снижение или приостановка платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Так, летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества. Люди тратили все свои средства на предметы первой необходимости и не могли погашать регулярные платежи по кредитам и займам. Тогда Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших.

«Вместе с тем страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могло бы стать решением проблем пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки», - приводит пресс-служба Банка России аргументы, с которыми выступили некоторые члены Экспертного совета.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей есть у ипотечных заемщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В 2020 году механизм кредитных каникул временно действовал в связи с пандемией.

В график платежей после льготного периода возвращаются более 80 процентов ипотечных заемщиков и 72 процента тех, кто пользовался возможностью кредитных каникул в 2020 году.

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