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Экономика16 ноября 2021 16:06

Заемщикам, пострадавшим от ЧС, хотят предоставить кредитные каникулы

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг обсудил соответствующий законопроект
Мария ПАВЛОВА
Кредитные каникулы хотят предоставить российским заемщикам, пострадавшим от ЧС.

Кредитные каникулы хотят предоставить российским заемщикам, пострадавшим от ЧС.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кредитные каникулы могут предоставить заемщикам, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и стихийны бедствий. Соответствующий законопроект обсудили в Экспертном совете по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Кредитные каникулы – это временное снижение или приостановка платежей по кредитам и займам без ухудшения кредитной истории. Так, летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма из-за наводнения лишились единственного жилья и имущества. Люди тратили все свои средства на предметы первой необходимости и не могли погашать регулярные платежи по кредитам и займам. Тогда Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать задолженность пострадавших.

«Вместе с тем страхование имущества, в том числе от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могло бы стать решением проблем пострадавших и не потребовало бы иных мер поддержки», - приводит пресс-служба Банка России аргументы, с которыми выступили некоторые члены Экспертного совета.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей есть у ипотечных заемщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В 2020 году механизм кредитных каникул временно действовал в связи с пандемией.

В график платежей после льготного периода возвращаются более 80 процентов ипотечных заемщиков и 72 процента тех, кто пользовался возможностью кредитных каникул в 2020 году.

Ранее на kp.ru приводились данные опроса, почему россияне берут кредиты.