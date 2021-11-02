Россияне рассказали, почему берут кредиты

Почти половина опрошенных признались, что кредит для них – вынужденная мера Фото: Артем ЛЕНЦ

За девять месяцев текущего года Сбер выдал населению более 2,1 трлн рублей потребительских кредитов. Отмечается, что это больше, чем за весь 2020 год. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил отношение россиян к кредитным займам.

Мы задали вопрос «Как вы относитесь к кредитам?» и выяснили, в каких случаях граждане готовы обращаться в банк.

Почти половина опрошенных признались, что кредит для них – вынужденная мера. 46% россиян не имеют возможности приобрести необходимые вещи на собственную зарплату или сбережения, поэтому и обращаются в банк.

«Жить надо по средствам. Кредит - это самая крайняя мера, его можно брать, только зная, что сможешь отдать», - говорит один из опрошенных.

«Стараемся жить без кредитов. Но вот вчера зять разбил машину. А как без машины сегодня? Обдумываем пути приобретения новой, без кредита не обойтись», - сетует другой.

Еще 8% респондентов заявили, что не видят в кредитах ничего плохого и легко берут деньги взаймы. 3% россиян уверены, что кредиты помогают сделать жизнь комфортнее. Ведь если не хочется на что-то копить, можно взять заем и купить вещь сегодня же.

7% опрошенных заявили, что негативно относятся к потребительским кредитам. По их мнению, деньги в долг можно брать только ради чего-то масштабного, например, для покупки жилья, поэтому поддерживают они только ипотеку.

А вот оставшиеся 36% плохо относятся к любым кредитам. Треть опрошенных заявили, что никогда не берут деньги взаймы, а рассчитывают только на свои силы.

«В кредитах все просто: берешь чужое, отдаешь свое. Я сам не брал и не буду брать кредиты, чего и всем советую. Живу по собственному карману», - заявил участник опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек.