Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки в крупном размере Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый заместитель начальника городского управления МЧС РФ по Москве Андрей Мищенко проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки в крупном размере за утверждения паспортов антитеррористической безопасности.

«Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения за утверждения паспортов антитеррористической безопасности», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах, который уточнил, что после проведения следственных действий подозреваемого отпустили.

Напомним, в минувший понедельник, 15 ноября, правоохранительные органы задержали временно исполняющего вице-губернатора Владимирской области. Как сообщали некоторые российские издания, Григорий Вишневский был задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина, который в начале октября текущего года оставил пост губернатора из-за перехода на работу депутатом Госдумы РФ.