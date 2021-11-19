Бавария вводит локдаун для непривитых от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти самой крупной федеральной земли Германии – Баварии – объявили о введении локдауна для непривитых от коронавирусной инфекции. Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зедер, ограничения будут действовать пока до 15 декабря 2021.

Ограничения коснутся де-факто весь регион, отметил Зедер. Так, отменяются рождественские ярмарки, а заполнять помещения на массовых мероприятиях разрешается не более 25%. Клубы, бары и рестораны будут закрываться не позднее 22 часов. Вход на культурные мероприятия будет возможен только для вакцинированных жителей, имеющих отрицательный тест на коронавирус.

В тех районах федеральной земли, где четвертая волна COVID-19 распространилась особенно широко, культурные учреждения и заведения сферы услуг и общественного питания будут закрыты. Детские сады и школы продолжат работать, сообщил глава региона.

Как писал сайт kp.ru, с начала следующей недели общенациональный локдаун для всех жителей вводит Австриия. Такие меры приняты из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом.