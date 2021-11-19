Австрия вводит трехнедельный общенациональный локдаун с 22 ноября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Австрии с начала следующий недели, 22 ноября, объявят общенациональный локдаун для всех жителей из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также загруженности больничных коек пациентами с COVID-19. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщал канцлер республики Александер Шалленберг, возложив ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации.

«Из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», - сказал австрийский канцлер на пресс-конференции по итогам совещания с главами австрийских регионов.

Кроме того, в Австрии начнется подготовка к введению обязательной вакцинации от коронавируса с февраля следующего года.

Напомним, ранее власти Австрии приняли решение ввести локдаун для непривитых от коронавируса.