Джонсон не исключил бойкот Олимпийских игр в Пекине Британией

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что Великобритания будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Как пишет Times, бойкот рассматривается «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». Сейчас в правительстве Великобритании идет «активная дискуссия» по данному вопросу. Глава Министерства иностранных дел Лиз Трасс поддерживает дипломатический бойкот.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в апреле официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. По его словам, «совместный бойкот» будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров Штатов. Китай в ответ предостерег США от политизации спорта.