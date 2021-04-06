США хотят уговорить союзников бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Китае

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. О возможном «совместном бойкоте» сообщил журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, отметив, что Вашингтон намерен обсуждать этот вопрос с другими странами.

По его словам, это одна из тем, которые находятся «на повестке дня и сейчас, и на перспективу».

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», - цитирует заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее китайская столица принимала летнюю Олимпиаду в 2008 году.