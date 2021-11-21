Правительство Франции сообщило о "стремительном" начале пятой волны коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о стремительном начале пятой волны эпидемии коронавирусной инфекции в республике.

«Пятая волна во Франции начинается стремительно», - сообщил представитель кабмина в эфире радиостанции Europe 1 в воскресенье, 21 ноября, отметив, что за прошедшую неделю число новых случаев заражения коронавирусом выросло почти на 80%, а в среднем ежедневно фиксируются 17 тысяч новых случаев заражения.

Атталь также сообщил, что на сегодняшний день на 100 тысяч граждан приходится 164 случая заболеваемости, в то время как в начале текущей недели на 100 тысяч человек было 100 случаев.

Ранее представитель французского кабмина говорил о том, что в республике никакого локдауна из-за распространения коронавирусной инфекции вводить не планируется.

Согласно данным Worldometers, за весь период пандемии во Франции зарегистрировали 7 395 222 случая заражения коронавирусной инфекции. Страна находится на седьмом месте по количеству заболевших. Жертвами инфекции стали 118 446 человек. Выздоровели 7 048 431 пациентов.