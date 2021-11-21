В ЛНР заявили об артобстреле украинскими силовиками Фото: REUTERS

Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) село Калиново-Борщеватое. Об этом в воскресенье, 21 ноября, заявили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«В 17.45 с направления населенного пункта Врубовка (под контролем Украины) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии калибром 152 миллиметра», - сообщил офицер ЛНР в центре, отметив, что информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, 13 ноября, в ЛНР заявили об обстреле поселка в Донбассе из гранатомёта со стороны Украины. Как сообщалось, огонь был открыт по поселку Молодежное.

Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, а также размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Кроме того, сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.