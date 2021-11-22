Байден выдвинул кандидатуру председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выдвинул действующего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок в качестве председателя Федеральной резервной системы», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что американский лидер планирует выдвинуть доктора Лаэл Брейнард кандидатом на пост заместителя главы Федеральной резервной системы. В Белом доме также отметили, что кандидат на зампредседателя является одним из ведущих макроэкономистов США.

«Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда», - приводит телеканал CNBC заявление американского лидера.

Четырехлетний срок полномочий Джерома Пауэлла заканчивается в феврале следующего года.