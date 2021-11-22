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В мире22 ноября 2021 15:35

Президент Литвы заявил об отсутствии договоренностей с Белоруссией о распределении мигрантов по странам ЕС

По его словам, Александр Лукашенко и Ангела Меркель не обсуждали этот вопрос
Наталья СМИРНОВА
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По словам президента Литвы, главная цель - прекратить подвоз мигрантов на территорию Белоруссии

По словам президента Литвы, главная цель - прекратить подвоз мигрантов на территорию Белоруссии

Фото: REUTERS

Президент Литвы Гитанас Науседа опроверг информацию о том, что Белоруссия имеет договоренности со странами-членами Евросоюза по размещению на их территории нелегальных мигрантов из Азии и Африки. По словам Науседа, таких соглашений не заключалось.

Ранее президент Литвы переговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он отметил, что они обсудили круг тем, которые немецкий политик поднимала на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко. И вопрос о размещении мигрантов на территории ЕС туда не входил.

"Никаких договоренностей о распределении мигрантов - ни 5 тысяч, ни 2 тысяч - не было. Целью канцлера было разрешение гуманитарного кризиса", - заявил Науседа.

Он отметил, что ЕС должен добиваться прекращения авиарейсов, которыми в Белоруссию прибывают нелегалы. А также организовать для них выездные рейсы, чтобы мигранты вернулись на родину.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Польши готовятся вернуть на родину около 200 нелегальных мигрантов, которые проникли в страну через границу с Белоруссией. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.