Правительство Украины намерено "навести порядок" в пунктах пропуска на границе

Правительство Украины заявило об изменении стратегии обустройства границ Фото: REUTERS

Украинские власти меняют стратегию обустройства границ для того, чтобы навести порядок в пунктах пропуска. Такое заявление в понедельник, 22 ноября, сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска», - заявил глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что на прошлой неделе украинское правительство выделило 21 миллионов гривен (около 800 тысяч долларов) на укрепление границы. По его словам, это начальная сумма, которая будет направлена на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также увеличение числа пограничных войск на соответствующих участках границы республики. «Средства будут добавляться по мере необходимости», - добавил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский объявил о намерении вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. Незадолго до этого появилось сообщение, что Киев планирует вложить 17 миллиардов гривен (около 650 миллионов долларов) в создание «интеллектуальной» государственной границы.