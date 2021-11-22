Минтруд РФ подготовил план по сокращению теневой занятости в 2022-2024 годах Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство труда РФ подготовило проект плана по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в период с 2022 по 2024 годы. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Уточняется, что проект, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, представили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Планом предусматривается определение понятия "теневая занятость", а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти», - говорится в заявлении секретариата.

Кроме того, собираются проводить мониторинг теневой занятости, а также создать реестр работодателей, у которых ранее выявили факты нелегального трудоустройства. В работу планируют вовлечь и социальных партнеров.

Финальную версию плана представят до конца ноября текущего года.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда Голикова заявила, что уровень занятости в России превысил допандемийный показатель.