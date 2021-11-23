Экс-замначальника департамента Росгвардии арестован в Москве

В Москве арестовали экс-замначальника департамента Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова.

Мужчину обвиняют во взяточничестве, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как пишет газета «Коммерсант», общая сумма взяток составляет 10 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги Копытов получил от компании «Спецшвейснаб». Организация дала взятку за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 миллиарда рублей.

Ранее басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки. В СИЗО Новосельская проведет два месяца. Как сообщили в пресс-службе суда, в пятницу суд рассмотрел доводы сторон и удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января. 18 ноября чиновницу арестовали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей. Новосельской инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.