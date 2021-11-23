На Ставрополье спящий водитель на скорости протаранил грузовик

Водитель легковушки скончался Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Ставропольском крае водитель легковушки врезался в грузовик, припаркованный на обочине из-за поломки. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария случилась на трассе "Кавказ", под Минеральными Водами. Volkswagen Jetta на скорости врезался в "КамАЗ". Мужчина за рулем легковушки умер на месте. Есть вероятность того, что он заснул за рулем.

Инспекторы выясняют все обстоятельства аварии, в том числе - были ли включены аварийные огни у "КамАЗ". УГИБДД по Ставропольскому краю проводит собственную проверку.

Ранее медсестра из Невинномысска устроила жуткую аварию на выезде из Ставрополя. После столкновения с отбойником женщина вылетела через лобовое стекло, но выжила. Вместе с ней ехал совершеннолетний сын, который получил травмы средней степени тяжести. ДТП попало на видео.