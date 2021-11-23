Аналитики спрогнозировали, как вырастут доходы россиян в 2022 году Фото: Shutterstock

В 2022 году доходы россиян увеличатся, но существенной прибавке ждать не стоит. Большую часть «съест» инфляция.

В 2020 году медианная среднемесячная зарплата в российской экономике составила 32 422 рубля. К третьему кварталу 2021 года она выросла на 9,2%.

Учитывая эти показатели и темпы восстановления экономики после в условиях коронавируса, эксперты полагают, что в наступающем году прирост будет примерно в указанных цифрах.

- Мы знаем, что в 2022 году вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4%. В такой же пропорции увеличится и медианная среднемесячная зарплата россиян, - комментирует «Ридусу» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Сферы, где максимально выросли зарплаты в 2021 году:

Строительство,

Добыча полезных ископаемых,

Бюджетная сфера,

Сфере информационных технологий и связи.

По мнению аналитика, положительно на доходах скажется повышение уровня налогооблагаемого минимума заработной платы. Сейчас не облагается налогом сумма в 4000 рублей, в планах увеличить показатель до 10 000 рублей. Это коснется порядка трех миллионов человек, которые получают небольшую зарплату.

Рост доходов позволит сдержать инфляцию в стране. В ноябре 2021 года она достигла 8,13% годовых.

Несмотря на ожидаемый рост доходов в 2,6%, он все равно не сможет перекрыть показатели 2019 года, тогда денег у людей было больше. В 2020 году с приходом пандемии доходы россиян снизились на 2,8%.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский дает более пессимистичные прогнозы. По ее мнению при нынешней инфляции рассчитывать на положительные показатели не приходится.

- Если считать доходы через призму инфляции, то они все равно снизятся как минимум на 3-4% относительно прошлого года. И далеко не факт, что инфляционная спираль себя изживет до конца первого полугодия следующего года, как этого ждут Минфин и ЦБ»,— огорчает он.

Эксперт не исключает, что в 2022 году инфляция достигнет 9-10 процентов. Этот показатель подстегнут взлетевшие оптовые цены в Китае.