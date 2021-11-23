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Здоровье23 ноября 2021 13:52

Гинцбург рассказал, как ученые будут реагировать на изменения COVID-19

Изменение штамма вируса заставляет ученых искать универсальную вакцину
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В ответ на изменения COVID-19 ученые ищут универсальную прививку и разрабатывают лекарство для тех, кто уже инфицирован.

В ответ на изменения COVID-19 ученые ищут универсальную прививку и разрабатывают лекарство для тех, кто уже инфицирован.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как ученые корректируют направления своей работы в связи с изменениями COVID-19.

Гинцбуг отметил, что ученые работают в двух направлениях. Во-первых, разрабатываются универсальные вакцины, во-вторых, создаются лекарства, которые могут помочь тем, кто уже инфицирован.

«Здесь тоже понятно, как действовать: с одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Все это в прогрессе, все это мы делаем», - цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.

Также с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия, добавил Гинцбург.

О том, почему человечество смогло избавиться от испанки и победить атипичную пневмонию, но никак не справится с COVID-19, читайте здесь.