Минздрав заявил о поступлении "Спутника Лайт" во все регионы России

В регионах достаточно доз вакцины "Спутник Лайт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все российские регионы получили поставки однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом он рассказал во вторник, 23 ноября, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

"Хочу отметить, что по решению правительства выделенные средства для обеспечения вакциной "Спутник Лайт" законтрактованы. Вакцина поступила во все субъекты Российской Федерации", - заявил Мурашко.

Министр также поручил министерству здравоохранения вместе с регионами формировать прогнозы по потребности в препаратах от коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" была зарегистрирована в Сан-Марино. Препарат одобрен властями республики для применения в качестве самостоятельной вакцины и в качестве бустера к любым другим вакцинам.