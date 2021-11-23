Правительство Молдавии пообещало дать "Молдовагазу" деньги на оплату долга перед "Газпромом"

Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" превышает 74,2 млн долларов Фото: REUTERS

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство страны выделит газораспределительной компании "Молдовагаз" деньги для погашения долга перед "Газпромом". Об этом политик рассказал в ходе пресс-конфренции во вторник, 23 ноября.

По словам Спыну, правительство Молдавии в ближайшее время сообщит руководству "Газпрома" о мерах, которые будут предприняты для погашения задолженности за газ. Долг перед российской компанией на данный момент составляет 74,2 миллиона долларов.

"Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении", - цитирует Спыну ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, причиной возникновения проблемы с оплатой долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" стало повышение тарифов на газ. По словам Спыну, правительство республики совместно с "Молдовагазом" ищет выход из ситуации.