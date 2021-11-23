Вице-премьер Молдавии заявил, что "Молдовгаз" пока не может погасить долг перед "Газпромом"

Молдавия не смогла вовремя оплатить долги за газ Фото: REUTERS

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ситуацию с долгом компании "Молдовагаз" перед российским "Газпромом". Из-за него страна оказалась перед риском прекращения поставок топлива.

Как отметила Спыну в сообщении на Facebook, "Молдовагаз" работает над решением вопроса, но пока безуспешно.

"На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", - сообщил вице-премьер страны.

Он пояснил, что причиной возникновения проблемы с оплатой стало повышение тарифов на газ. По словам Спыну, правительство республики совместно с "Молдовагазом" ищет выход из ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 ноября компания "Молдовгаз" получила уведомление от корпорации «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа при неуплате. Газовая корпорация предупредила, что может прекратить поставки топлива в течение 48 часов с момента предупреждения.