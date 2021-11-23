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Политика23 ноября 2021 13:02

Вице-премьер Молдавии заявил, что "Молдовгаз" пока не может погасить долг перед "Газпромом"

На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Молдавия не смогла вовремя оплатить долги за газ

Молдавия не смогла вовремя оплатить долги за газ

Фото: REUTERS

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ситуацию с долгом компании "Молдовагаз" перед российским "Газпромом". Из-за него страна оказалась перед риском прекращения поставок топлива.

Как отметила Спыну в сообщении на Facebook, "Молдовагаз" работает над решением вопроса, но пока безуспешно.

"На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", - сообщил вице-премьер страны.

Он пояснил, что причиной возникновения проблемы с оплатой стало повышение тарифов на газ. По словам Спыну, правительство республики совместно с "Молдовагазом" ищет выход из ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 ноября компания "Молдовгаз" получила уведомление от корпорации «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа при неуплате. Газовая корпорация предупредила, что может прекратить поставки топлива в течение 48 часов с момента предупреждения.